Irrati arbitro di Verona-Inter: l’ultimo dei precedenti valse la vetta

Irrati sarà l’arbitro di Verona-Inter, partita della trentunesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 21.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Pistoia, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Bentegodi.



I PRECEDENTI – Verona-Inter sarà la quattordicesima partita per Massimiliano Irrati come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto nella prima stagionale della stagione 2013-2014, il terzo turno preliminare di Coppa Italia del 18 agosto 2013. Senza difficoltà la vittoria per 4-0 contro il Cittadella, favorita anche da un rigore per sbloccare il risultato con annessa espulsione dell’ex Simone Pecorini. Il bilancio generale riporta otto vittorie, un pareggio quattro sconfitte.

FESTA ALL’ULTIMA – Rivedere Irrati per Verona-Inter se non altro può essere benaugurante. L’unica partita con lui arbitro in questa stagione è coincisa con la conquista della vetta della classifica in Serie A. L’1 dicembre 2019, subito dopo il pareggio per 2-2 della Juventus col Sassuolo, aveva diretto il successo di misura (2-1) contro la SPAL al Meazza, con doppietta di Lautaro Martinez. Nell’occasione gestione del match tranquilla, con alcune timide richieste di rigore ma nulla da segnalare a livello di moviola. In trasferta l’ultima di Irrati è del 9 febbraio 2019: 0-1 a Parma, anche lì in gol Lautaro Martinez.