Irrati arbitro di Lazio-Inter: nei precedenti l’ultima vittoria a Roma

Irrati sarà l’arbitro di Lazio-Inter, partita dell’ottava giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Pistoia, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match dell’Olimpico.



I PRECEDENTI – Lazio-Inter sarà la diciassettesima partita per Massimiliano Irrati come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto nella prima gara ufficiale della stagione 2013-2014, il terzo turno preliminare di Coppa Italia contro il Cittadella, formazione di Serie B. È il debutto per Walter Mazzarri come allenatore: il 18 agosto 2013 al Meazza finisce 4-0, con la gara resa in discesa dall’espulsione di Simone Pecorini (un ex Primavera) con annesso rigore per il vantaggio. Il 2-1 al Sassuolo dello scorso 7 aprile ha portato a dieci le vittorie, poi due pareggi e quattro sconfitte.

SECONDA VOLTA – C’è già un Lazio-Inter nella carriera di Irrati. Era anche lì un match molto sentito, perché si trattava del primo incrocio fra le due squadre dopo lo spareggio Champions League del 20 maggio 2018. Il 29 ottobre dello stesso anno finisce 0-3, con doppietta di Mauro Icardi e gol di Marcelo Brozovic, in una partita a senso unico. È a oggi l’ultima volta che l’Inter ha vinto all’Olimpico, contando anche le gare con la Roma. In stagione Irrati è apparso come VAR alla seconda giornata in casa del Verona, perdendosi un netto rigore ai danni di Lautaro Martinez assieme all’arbitro centrale Gianluca Manganiello.