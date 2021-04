Irrati arbitro di Inter-Sassuolo: l’ultimo dei precedenti? All’andata!

Irrati sarà l’arbitro di Inter-Sassuolo, partita della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 18.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Pistoia, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il recupero del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Sassuolo sarà la sedicesima partita per Massimiliano Irrati come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto nella prima gara ufficiale della stagione 2013-2014, il terzo turno preliminare di Coppa Italia. Il 18 agosto 2013 è 4-0 contro il Cittadella, con marcature sbloccate da un rigore con annessa espulsione dell’ex Primavera Simone Pecorini. Il bilancio complessivo parla di nove vittorie, due pareggi e quattro sconfitte.

SFIDA OPPOSTA – Sassuolo-Inter del 28 novembre è l’unico precedente stagionale da arbitro centrale per Irrati con la squadra di Antonio Conte. A Reggio Emilia 0-3 indirizzato dai due gol in avvio, tutti regolari. Buona la direzione di gara nel complesso, senza sbavature. Ne ha però avuta una grossa, da VAR, lo scorso 2 febbraio nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Fu lui a segnalare a Gianpaolo Calvarese la leggera trattenuta di Ashley Young su Juan Guillermo Cuadrado (al solito caduto con troppa facilità e in maniera poco coerente), portando al rigore che ha avviato il ribaltamento del risultato da 1-0 a 1-2. Un eccesso di zelo, perché non c’erano gli estremi da protocollo per la review, costato caro all’Inter.