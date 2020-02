Ironia e motivazione: così Conte ha ribaltato Inter-Milan – GdS

Ecco il segreto dei nerazzurri per vincere il derby nell’intervallo atipico di Conte. Ironia e motivazione, racchiusi in 900 secondi, che hanno cambiato il volto di Inter-Milan, e possono cambiare anche quello di tutta l’annata.

DOUBLE FACE – Inter-Milan ha cambiato il proprio copione chiaramente nell’intervallo. Antonio Conte è un maestro nel toccare le corde psicologiche giuste, e stavolta potrebbe averci messo lo zampino. Dal rientro in campo, dopo il break, Marcelo Brozovic ha sparato in fondo al sacco. Matias Vecino l’ha ri-ripresa e Stefan de Vrij ha completato la rimonta. Non dimentichiamoci del quarto gol di Romelu Lukaku, ma ormai è roba nota. Quello che potrebbe apparire più oscuro, è ciò che il tecnico salentino ha detto e fatto nell’intervallo. Serviva la scossa giusta per rialzare la testa dei suoi calciatori, tramortiti da un primo tempo ai limiti del drammatico.

STRATEGIA PSICOLOGICA – Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, Conte non ha preso per la gola la squadra. Non era il modo giusto di scuotere i loro animi. La strigliata, in genere, è una tecnica psicologica molto efficace in determinate occasioni. Si pensi al caso di Dortmund, in cui i nerazzurri correvano (e poi effettivamente è andata così) il rischio di adagiarsi sugli allori. In quei 900 secondi, che spezzavano i due atti di Inter-Milan, Conte ha chiesto allo spogliatoio privo di parole se davvero avessero intenzione di continuare in quel modo. Toni piuttosto pacati, poi ha rincarato la dose. L’allenatore ha ricordato il distacco di 19 punti in classifica tra le due formazioni in campo, provando a sminuire i rossoneri. L’obiettivo era quello di convincere la sua Inter a gonfiare il petto, rischiando le giocate e sfidando a quattr’occhi qualunque avversario.

CAMBIARE VOLTO – Ovviamente non sono mancati accorgimenti tattici, poiché la posizione di Hakan Calhanoglu, tra le linee, e il baricentro basso dell’Inter portavano puntualmente il pericolo in casa nerazzurra. Serviva coraggio nel tenere più alta la linea, oltre ad una maggiore aggressività nel primo pressing. Un dato importante, per capire l’andazzo del primo tempo, è la quantità di falli commessa dai nerazzurri: uno solo. Conte ha inoltre chiesto di appoggiarsi su Romelu Lukaku con maggior precisione, visto che l’unica palla gol della prima frazione era nata proprio da un suo strappo. La squadra è riuscita ad accorciarsi grazie al coraggio delle mezzali, Nicolò Barella e Matias Vecino, e nella ripresa lo spartito è cambiato del tutto.

PROTAGONISTA – Ovvio e scontato che senza l’apporto soggettivo dei calciatori la rimonta non sarebbe stata possibile. Singolare che il gol stappa-match arrivi dai piedi di uno dei peggiori in campo fino a quel momento: Marcelo Brozovic. Il croato cambia volto al proprio derby, il primo vissuto da capitano, alzando il livello di qualità e aggressività. Da quel momento in poi, è stata tutta una fiumana nerazzurra.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini