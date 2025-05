Iovine saluta Como! Contro l’Inter ultima partita anche per lui

Dopo cinque stagioni in maglia biancoblu, Alessio Iovine ha annunciato questa mattina la decisione di ritirarsi dal calcio giocato.

ALTRO RITIRO – Dopo 151 presenze e due promozioni (e una salvezza), anche Alessio Iovine è pronto a dire addio al Como e al calcio giocato. A 34 anni, nativo proprio della città di Como, lascia il calcio giocato con il massimo traguardo raggiunto sul campo. Comasco DOC, questa mattina ha annunciato il ritiro: «Domani non smetterà solo Pepe (Reina, ndr), lo farò pure io. È una decisione presa con tutti: società, staff e famiglia. Non so ancora cosa farò l’anno prossimo, ma resterò in società, e questo vuol dire che in questi anni ho fatto qualcosa di buono. Il non aver giocato mi ha fatto vivere dinamiche che quando sei titolare spesso non cogli». L’ultima apparizione da calciatore sarà quella di domani sera al ‘Sinigaglia‘, in occasione dell’ultima giornata di campionato contro l’Inter. Un palcoscenico d’eccezione per chiudere una carriera, con un Sinigaglia sold-out.