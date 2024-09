Inzaghi vara le due Inter: 8 cambi col Monza? Strategia chiara – CdS

Dopo la sosta l’Inter incontrerà in sequenza Monza, Manchester City e Milan. Tre partite di grande importanza per Serie A e Champions League. Inzaghi ragiona sulla sua rosa e su come utilizzarla.

TRIS – Le prime tre giornate hanno consegnato alla Serie A quattro squadre in vetta: Inter, Juventus, Torino e Udinese. Un poker di compagini appaiate al primo posto a quota sette punti. La Beneamata si è confermata, ad oggi, la più forte, completa, attrezzata e bella da vedere. Lo spettacolo contro l’Atalanta è ancora sotto gli occhi tutti, ma dopo la sosta bisognerà dare un’ulteriore accelerata. Infatti, i campioni d’Italia sfideranno in sequenza Monza al Brianteo, Manchester City all’Etihad nella prima giornata della nuova Champions League e poi il Milan nel derby di Milano. Un tris di partite niente male, che già dirà qualcosa sul percorso della Beneamata sia in Italia che in Europa. Inzaghi, dunque, ragionerà anche sul turnover. Dopo la sosta, arriverà il momento di ruotare e utilizzare tutti i giocatori a disposizione.

L’Inter di Monza con tanti cambi: Inzaghi ne potrebbe fare otto

CAMBI – Presumibilmente contro Manchester City e Milan, Inzaghi si affiderà all’Inter dei titolarissimi, ossia a quella che è scesa in campo contro l’Atalanta. Mentre contro i brianzoli, è lecito aspettarsi più di qualche cambio. Il Corriere dello Sport ne preannuncia addirittura otto: da Josep Martinez tra i pali, passando per Carlos Augusto e de Vrij in difesa, Zielinski, Asllani, Frattesi e Dumfries a centrocampo e Arnautovic in attacco. Insomma, nel derby lombardo potrebbe vedersi in campo l’Inter 2.0. La probabile formazione:

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Arnautovic.