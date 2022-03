Inzaghi va sul sicuro in Torino-Inter: altro che turnover, in campo il top – Sky

Inzaghi sa che domenica sera, per non complicare ulteriormente i piani in Serie A, non esiste un risultato diverso dalla vittoria. Ma sa anche quanto è difficile affrontare il Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Torino-Inter verrà messo completamente da parte il turnover

PROBABILE FORMAZIONE – Eccezion fatta per il cambio obbligato in difesa a causa dell’infortunio di Stefan de Vrij, l’Inter si presenterà a Torino con la formazione-topo. L’unica variazione dal 1′ è rappresentata dall’ex Danilo D’Ambrosio (vedi focus). Ciò significa che Marcelo Brozovic stringerà i denti giocando davanti alla difesa. Ma soprattutto che Simone Inzaghi non farà turnover in nessun reparto e ruolo, comprese le fasce. Il debutto di Robin Gosens dall’inizio verrà rinviato ulteriormente? A quanto parte Ivan Perisic è ancora favorito. Di seguito la probabile formazioni di Inzaghi per Torino-Inter secondo quanto appreso da Sky Sport a circa 48 ore dalla partita.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.