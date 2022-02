Inzaghi va sul sicuro in Inter-Sassuolo: rotazioni ridotte ma vari ballottaggi

Inzaghi nelle prossime ore scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, ma in Inter-Sassuolo non bisogna aspettarsi grandi rivoluzioni nonostante le pesanti assenze. Il tecnico nerazzurro valuta un cambio per reparto e i ballottaggi riguardano i calciatori più stanchi dopo l’impegno in Champions League

PROBABILE FORMAZIONE – Le defezioni convinceranno Simone Inzaghi a rinunciare al turnover massiccio. Le importanti assenze per infortunio ma soprattutto squalifica in Inter-Sassuolo (vedi focus) obbligheranno il tecnico nerazzurro a prendere decisioni quasi scontate. Un cambio per reparto ma due sono obbligati. Quindi l’unica scelta possibile è in attacco. A farne le spese dovrebbe essere Edin Dzeko, in favore di Alexis Sanchez schierato a mo’ di regista alto della squadra. A centrocampo le condizioni dello stremato Arturo Vidal post-Liverpool potrebbero regalare una maglia da titolare a Roberto Gagliardini, che intanto si candida per iniziare la partita. In difesa, invece, rientra l’allarme Stefan de Vrij (vedi articolo), che sarà regolarmente in mezzo con Federico Dimarco alla sua sinistra. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi in vista di Inter-Sassuolo (domenica 20 febbraio alle ore 18:00).

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 7 A. Sanchez.