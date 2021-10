Inzaghi va sul sicuro in Inter-Juventus: un solo dubbio di formazione – SM

Inzaghi ha già scelto nove undicesimi di formazione per sfidare la Juventus a San Siro, Anzi, quasi sicuramente dieci undicesimi di Inter. Come riportato da Sport Mediaset, un solo ballottaggio caratterizzerà le ultime 48 ore prima del fischio d’inizio

UNICO BALLOTTAGGIO – Pochi dubbi di formazione in casa Inter, al più uno. Nonostante i buoni propositi, Denzel Dumfries (vedi dichiarazioni) dovrebbe andare almeno inizialmente in panchina. L’impressione è che Simone Inzaghi possa affidarsi a Matteo Darmian sulla fascia destra. L’unico vero ballottaggio è a centrocampo, dopo aver recuperato Hakan Calhanoglu per agire da mezzala. Spazio dal 1′ al turco o al grande ex Arturo Vidal sul centro-sinistra? Questo il grande dubbio di Inzaghi in vista di Inter-Juventus di domenica sera. La conferenza stampa del tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter-Juventus (vedi informazioni) potrebbe servire per fare chiarezza.