Inzaghi, una sola assenza contro il Liverpool: scelto il sostituto – CdS

Inzaghi contro il Liverpool dovrà fare a meno di un giocatore in particolare. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, come l’andata, già pronto il sostituto.

UN SOLO ASSENTE – Inzaghi contro il Liverpool dovrà far fronte solo all’assenza dello squalificato Nicolò Barella. Il centrocampista italiano deve scontare il secondo e ultimo turno di stop, anche se per l’Inter potrebbe significare ultimo gettone in questa UEFA Champions League. Come all’andata, secondo il Corriere dello Sport il suo sostituto sarà ancora una volta il cileno Arturo Vidal, migliore in campo nella sfida giocata a San Siro.

Fonte: Corriere dello Sport