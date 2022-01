Inzaghi, una notte in più per pensare: chi in attacco? Le ultime sull’Inter – CdS

Inzaghi non ha ancora deciso che Inter schierare in finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. I due dubbi della vigilia sembrano essersi ormai ridotti a uno, che verrà sciolto solo nelle prossime ore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, solo Lautaro Martinez è sicuro del posto in attacco

UNICO BALLOTTAGGIO – Resta il grande dubbio in attacco per Simone Inzaghi, che si è preso una notte in più per decidere chi utilizzare in avanti. Il favorito per affiancare Lautaro Martinez sembra essere Edin Dzeko, ma resta viva l’ipotesi Alexis Sanchez a conferma dell’ultima buona prestazione. L’idea sarebbe quella di non dare punti di riferimento alla difesa bianconera sfruttando le caratteristiche del cileno. Quindi, Dzeko o Sanchez con Lautaro Martinez? Come riportato dal collega Andrea Ramazzotti sulle pagine del Corriere dello Sport odierno, Inzaghi prenderà la decisione in queste ore, nell’ultimo mini-allenamento mattutino dell’Inter ad Appiano Gentile. Sulla destra Matteo Darmian contro la Juventus è destinato alla panchina. Così Denzel Dumfries in Supercoppa Italiana avrà l’occasione di prendersi la rivincita dal 1′ dopo il grave errore in Inter-Juventus di campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

