Inzaghi, un cambio per reparto in Empoli-Inter? Ecco chi rischia la panchina

Inzaghi metterà mano alla sua Inter, potendo contare su quasi tutta la rosa a disposizione. Il “quasi” è legato alle condizioni fisiche di alcuni papabili titolari in Empoli-Inter. E più di uno rifiaterà. Possibili sorprese in vista per la formazione nerazzurra

TURNOVER STRATEGICO – Giornata di vigilia in casa Inter, dove Simone Inzaghi sta ragionando sulle modifiche di formazione. Nell’undici iniziale di Empoli-Inter è previsto turnover. Non eccessivo ma comunque importante. A rifiatare potrebbe essere un titolare per reparto. In difesa il candidato numero uno alla panchina è Stefan de Vrij, che potrebbe permettere il debutto stagionale dal 1′ ad Andrea Ranocchia al centro della linea a tre. In mezzo al campo, in attesa di conferme sulla disponibilità di Arturo Vidal, è Hakan Calhanoglu l’indiziato alla panchina. Al suo posto più l’ex Matias Vecino che Roberto Gagliardini, a quanto pare. Pochi dubbi sulle fasce, dove Federico Dimarco rileverà Ivan Perisic a sinistra. E in attacco? Il recupero di Joaquin Correa dà un’opzione in più a Inzaghi, che sta pensando di schierare Alexis Sanchez dal 1′. Ma davvero Edin Dzeko inizierà dalla panchina? Tante opzioni, ancora poche certezze. Si attendono a breve novità da Appiano Gentile in vista di Empoli-Inter di domani.