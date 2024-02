Inzaghi torna a parlare ma non cambia: ecco la sua Inter anti-Juventus

Inzaghi è uno dei protagonisti più attesi di Inter-Juventus pur non scendendo in campo a giocarla. L’allenatore nerazzurro vivrà con particolare tensione lo scontro diretto in vetta, a partire dalla conferenza stampa della vigilia. Nessun dubbio sulle scelte di formazione, però

PROBABILE FORMAZIONE – La vigilia di Inter-Juventus è carica di tensione. Tensione che aumenta sempre di più in attesa delle dichiarazioni di Simone Inzaghi, che torna a parlare prima di una partita di Serie A dopo tanto tempo. Cresce la curiosità per la conferenza stampa di Inzaghi ma non troppo per le sue scelte di formazione. L’ultimo Derby d’Italia stagionale verrà affrontato a San Siro con l’undici iniziale che dà più garanzie al tecnico nerazzurro. Solita Inter e solito ballottaggio che sembra già essere sciolto. Sulla fascia destra Matteo Darmian è ancora in vantaggio su Denzel Dumfries, che è disponibile ma inizierà dalla panchina. Piuttosto, in casa nerazzurra ci si aspetta qualche sorpresa da parte di Massimiliano Allegri, che a Milano potrà schierare una Juventus molto più ambiziosa dopo il calciomercato di riparazione. Per entrambi gli allenatori vale il “vietato sbagliare” a San Siro. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Juventus in Serie A, in attesa degli ultimissimi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Juventus: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.