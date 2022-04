Inzaghi torna a vincerne tre di fila con l’Inter, per lui tutti funzionali – CdS

Inzaghi prende e porta a casa la terza vittoria di fila, non era mai successo in questo 2022. Il segreto di questa Inter, sottolinea il Corriere dello Sport, sono i tanti giocatori andati al gol in questa stagione.

TUTTI FUNZIONALI – Simone Inzaghi sfrega le mani perché l’Inter in questa stagione ha già mandato a segno diciassette giocatori diversi, anche lì sta il segreto della rinascita. Il miglior attacco del campionato ha soluzioni variegate, questo lascia la trasferta con lo Spezia. L’ultimo, paradossalmente, Marcelo Brozovic ieri, ancora a secco in questa stagione. Per trovare l’ultimo gol di del centrocampista croato, fino a ieri pomeriggio bisognava tornare a undici mesi fa. Lontano da San Siro, invece, addirittura al 2018.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona