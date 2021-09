Inzaghi torna a parlare in conferenza stampa: le attività alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter

Inzaghi presenterà la prossima partita dell’Inter in conferenza stampa, dopo aver saltato le ultime in Serie A causa calendario fittissimo. Di seguito tutti gli impegni previsti alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter ripresi dal sito ufficiale nerazzurro, Inter.it

CONFERENZA STAMPA – Tutto pronto per Shakhtar Donetsk-Inter, in programma martedì 28 settembre a partire dalle ore 18:45 (italiane). La seconda giornata del Gruppo D di UEFA Champions League prevede le solite attività della vigilia, domani, lunedì 27 settembre. In particolare, la conferenza stampa dei due allenatori. Finalmente tornerà a parlare Simone Inzaghi, protagonista dalle ore 18:15 in coppia con un calciatore nerazzurro ancora da annunciare. Parlerà in mattinata, invece, Roberto De Zerbi: la conferenza ufficiale dello Shakhtar Donetsk è prevista per le ore 12:00. Seguite entrambe su Inter-News.it, che curerà LIVE la diretta testuale dei due impegni in sala stampa.

ALLENAMENTI APERTI – Oltre alle conferenze stampa di De Zerbi e Inzaghi, le attività della vigilia annunciate dall’Inter attraverso il proprio sito ufficiale riguardano gli allenamenti aperti ai media per 15′. L’Inter presso il “Suning Training Centre in memory of Angelo Moratti” di Appiano Gentile dalle ore 10:30, prima di partire in direzione Kiev. Lo Shakhtar Donetsk presso presso il “Sviatoshyn Training Ground” di Donetsk, a partire dalle ore 14:15. Tutti gli orari sono considerati con il fuso orario italiano (in Ucraina va considerato un +1 extra, ndr).