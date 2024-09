Inzaghi testa la difesa: l’Inter guarda al doppio obiettivo – CdS

L’Inter ha undici giocatori convocati dalle nazionali, meno del solito, e può utilizzare al meglio la sosta per avere un minimo di lavoro differente e più redditizio. Inzaghi prende la difesa come modello, perché ce l’ha quasi al completo: lo indica il Corriere dello Sport.

QUASI TUTTI – L’unico difensore dell’Inter convocato in nazionale per questa sosta è Alessandro Bastoni, in campo ieri in Francia-Italia 1-3. Per il resto, Simone Inzaghi si è ritrovato ad Appiano Gentile Francesco Acerbi, Yann Bisseck (già tornato in gruppo dopo l’influenza), Stefan de Vrij, Benjamin Pavard e il giovane Tomas Palacios, l’ultimo arrivato che si allenerà anche oggi mentre il resto della squadra tornerà ad Appiano Gentile martedì. È l’unico reparto quasi al completo, perché per il resto centrocampo e attacco hanno quasi tutti in nazionale.

Per Inzaghi il lavoro sulla difesa dell’Inter è a lungo raggio

LE PROSPETTIVE – L’Inter tornerà in campo fra otto giorni, domenica 15 alle ore 20.45 in casa del Monza. C’è quindi tempo prima della prossima partita e Inzaghi lo sfrutterà per sistemare la difesa. Dopo essersela presa non poco per i gol subiti contro il Genoa, la squadra ha tenuto la porta inviolata contro Atalanta e Lecce. Ora l’obiettivo, che indica il Corriere dello Sport, riguarda le due partite consecutive in Champions League col Manchester City e nel derby col Milan. In questi giorni Inzaghi sta facendo delle prove, cercando di mantenere i meccanismi difensivi al massimo per far reggere all’Inter l’urto anche con giocatori del calibro di Erling Haaland.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno