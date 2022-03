Inzaghi taglia i giorni di riposo! Con la Juventus partita da dentro o fuori – CdS

Per sottolineare il momento delicato dell’Inter, secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, lo stesso Simone Inzaghi ha tagliato i giorni di riposo concessi alla squadra e rifatto il programma della squadra.

MENO GIORNI DI RIPOSO – Dopo il pari con la Fiorentina, Simone Inzaghi ha rifatto il programma tagliando di fatto i giorni di riposo inizialmente concessi alla squadra. Il gruppo si ritroverà già domani ad Appiano Gentile dopo soli due giorni di stop, poi quattro consecutivi di lavoro e nuovo mini-riposo tra sabato, domenica e lunedì prossimo. All’indomani, con i primi rientri dei nazionali, comincerà l’effettiva preparazione alla sfida contro la Juventus (che con ogni probabilità di disputerà in posticipo domenica 3 aprile). Simone Inzaghi non ha ancora fatto il suo discorso alla squadra così come era già successo contro il Torino: tutto rimandato alla ripresa alla Pinetina, anche se sarà a ranghi ridotti. Quella contro i bianconeri sarà una partita ancora più importante del solito, praticamente da dentro o fuori.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.