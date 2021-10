Inzaghi, sulla fascia destra più Darmian di Dumfries. Si rivede Perisic – TS

A differenza di quanto riportato dal Corriere dello Sport (vedi articolo), secondo l’edizione odierna di TuttoSport, Darmian sarebbe in vantaggio sulla fascia destra rispetto Denzel Dumfries. Di seguito le possibili scelte di Inzaghi in Sassuolo-Inter.

FASCIA DESTRA – Inzaghi vuole superare l’ostacolo Sassuolo per riprendere la scia in campionato e “dimenticare” per un momento la situazione in Europa. Davanti confermata la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Dzeko, mentre sulla fascia sinistra torna Ivan Perisic. Ballottaggio apertissimo da Darmian e Dumfries sulla fascia destra. Secondo il quotidiano di Torino, Simone Inzaghi sarebbe più indirizzato sulla scelta Darmian titolare rispetto l’ex PSV. L’olandese, però, cerca una conferma dopo la notte di Kiev in Champions League.

Di seguito la probabile dell’Inter secndo TUttoSport (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.