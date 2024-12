Inter, per Inzaghi rotazioni limitate contro il Bayer Leverkusen? – CdS

In vista della decisiva sfida contro il Bayer Leverkusen, l’Inter si prepara con l’obiettivo di consolidare il proprio cammino europeo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi potrebbe scegliere di limitare le rotazioni rispetto il solito così da potersela giocare a viso aperto contro i tedeschi.

ROTAZIONI LIMITATE – L’Inter si appresta a scendere in campo nuovamente in campo europeo. Con una vittoria, la squadra di Simone Inzaghi raggiungerebbe la quinta vittoria consecutiva in Champions League, assicurandosi con ogni probabilità un posto agli ottavi di finale e un calendario meno fitto a gennaio. Il match contro il Leverkusen rappresenta una sfida complessa, considerata la qualità della squadra guidata da Xabi Alonso e la sua capacità di mettere in difficoltà anche le difese più organizzate. Per questa ragione, nonostante i ritmi serrati degli impegni stagionali, Inzaghi potrebbe decidere di limitare le rotazioni rispetto al consueto approccio adottato nelle competizioni europee.

CHI POTREBBE GIOCARE – Diversi giocatori, esclusi dall’undici titolare nella recente partita contro il Parma, si candidano ora per una maglia da titolari. Tra questi, Piotr Zielinski e Davide Frattesi potrebbero dare dinamismo e qualità al centrocampo, mentre Carlos Augusto è un’opzione per rinforzare la spinta sulle corsie laterali. Anche Mehdi Taremi, rimasto a riposo, potrebbe essere schierato in attacco per sfruttare le sue capacità di finalizzazione contro una difesa solida come quella del Leverkusen. Matteo Darmian, unico subentrato nella partita di Serie A, potrebbe tornare dal primo minuto per apportare equilibrio e versatilità al reparto arretrato.

Bayer Leverkusen-Inter, strategie e rotazioni mirate

DIVERSI TITOLARI – La scelta di limitare le rotazioni potrebbe essere influenzata dall’importanza del risultato. Una vittoria permetterebbe all’Inter di approcciare con maggiore serenità il prosieguo del torneo, consentendo una gestione più oculata delle risorse fisiche nei mesi invernali. Tuttavia, il calendario rimane fitto, e Inzaghi potrebbe essere costretto a dosare l’impiego dei suoi uomini chiave. L’approccio del tecnico sarà quindi una combinazione di continuità e gestione delle forze, cercando di mantenere alta la competitività senza compromettere la freschezza della squadra nei prossimi impegni. L’Inter si affida alla qualità e alla profondità della sua rosa, che ha dimostrato di poter reggere il doppio impegno tra campionato e coppe.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno