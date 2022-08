Inzaghi: «Spezia sfida complicata! Molte partite decise nei minuti finali»

Inzaghi è intervenuto sui canali social dell’Inter nel corso dell’allenamento che l’Inter sta svolgendo a San Siro alla vigilia del match con lo Spezia. Il tecnico nerazzurro parla della vittoria con il Lecce e di ciò che dovrà affrontare la squadra squadra contro gli uomini di Gotti

EQUILIBRIO – Simone Inzaghi analizza la vittoria con il Lecce sottolineando l’importanza di chi subentra: «Dopo la trasferta di Lecce abbiamo lavorato bene, cercando di perfezionare gli automatismi. Non avremo a disposizione Mkhitaryan ma abbiamo recuperato D’Ambrosio. Sabato abbiamo finito con quatto punte, sappiamo che le partite si cominciano con undici giocatori ma poi sono decisivi anche quelli che subentrano. Campionato equilibrato? Sicuramente, abbiamo visto che non c’è stato nessun pareggio alla prima giornata. Tutte le squadre giocano per vincere fino agli ultimi istanti, tutte le squadre hanno cercato di vincere, poi diverse partite non solo la nostra si sono decise nei minuti finali».

INSIDIE – Inzaghi prosegue parlando delle insidie che presenta la partita con lo Spezia: «Una partita complicata, giochiamo contro uno Spezia in salute che ha vinto bene sia in Coppa Italia che in campionato. Hanno un ottimo tecnico che conosco, molto preparato, che dà una propria impronta alle squadre che allena e dei giocatori da tenere sotto controllo. Tifosi? Senz’altro sarà emozionante perché abbiamo questo ottimo rapporto con i tifosi che si è creato già la scorsa stagione, anche nelle amichevole ci hanno sempre seguito così come a Lecce. Domani nel nostro stadio sarà una bellissima atmosfera».