Inzaghi sotto accusa: cambio Mkhitaryan-Gagliardini folle per tre motivi – TS

Inzaghi ieri al 31′ ha tolto Bastoni e Mkhitaryan, già ammoniti, per Dimarco e Gagliardini. Una scelta, quella sull’1-1 di Udinese-Inter, che come la maggior parte fatte dal tecnico in questa stagione si è rivelata controproducente. Tuttosport contesta il cambio a centrocampo.

PERCHÉ? – Una delle scelte più discusse di Simone Inzaghi ieri in Udinese-Inter è stata il cambio con Roberto Gagliardini al posto di Henrikh Mkhitaryan. Per Tuttosport si tratta di un azzardo. rispetto a quello in contemporanea che ha visto Federico Dimarco al posto dell’inguardabile Alessandro Bastoni. Tre i motivi: intanto un’eccessiva fretta di Inzaghi, che non si è fidato di un giocatore di trentatré anni con grande esperienza che avrebbe potuto magari gestire meglio l’ammonizione. Poi la solita difficoltà di Gagliardini, visto il suo fisico, a entrare a gara in corso: è stato pessimo. Infine la mancanza di qualità messa in campo col suo ingresso e l’uscita di Mkhitaryan. Sempre Tuttosport però boccia senza appello gli altri cambi di Inzaghi, ossia togliere Edin Dzeko e soprattutto puntare al 79′ su Stefan de Vrij, che ha causato il gol del 2-1. In poche parole: ancora una volta la lettura della partita da parte di Inzaghi è stata sbagliata.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino