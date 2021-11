Inzaghi, solito dilemma anche in Sheriff-Inter: quale battitore? Le ultime – Sky

Inzaghi deve ancora fare la scelta definitiva che completerà la formazione titolare. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il tecnico nerazzurro per il momento ha deciso solo nove undicesimi in vista di Sheriff-Inter

PROBABILE FORMAZIONE – Ultime ore pre-partita per Simone Inzaghi, che nell’ultimissima riunione porterà con sé un paio di dubbi di formazione. A riportarlo è il giornalista di Sky Sport, Andrea Paventi, inviato in Moldavia. In realtà, il dubbio in casa Inter è uno solo ed è il solito dilemma: a chi toccherà battere i calci piazzati? Le opzioni sono Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu, con il primo favorito. E Dimarco giocherebbe da terzo sinistro in difesa. Fosse confermata questa scelta, significherebbe Alessandro Bastoni in panchina. Di conseguenza, aumenterebbero le chance di Arturo Vidal dal 1′ nel ruolo di mezzala sinistra. Inzaghi, quindi, deve scegliere la coppia anti-Sheriff: Dimarco-Vidal o Bastoni-Calhanoglu? Di seguito la probabile formazione di Inzaghi in Sheriff-Inter di stasera.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.