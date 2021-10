Inzaghi, soliti dubbi e ballottaggi della vigilia: la probabile Inter anti-Sheriff

Inzaghi ha le idee piuttosto chiare a circa 24 ore dall’inizio di Inter-Sheriff Tiraspol. Il tecnico nerazzurro deve solo chiarire un dubbio, che condizionerà almeno un’altra scelta dal 1′, forse due

PROBABILE FORMAZIONE – Tutto pronto o quasi in casa Inter, dove Simone Inzaghi – oggi protagonista in conferenza stampa (vedi dichiarazioni) – deve sciogliere i soliti ballottaggi. Confermata la spina dorsale nerazzurra, il tecnico deve scegliere la coppia sulle fasce per affrontare lo Sheriff Tiraspol capolista. La scelta dovrebbe ricadere sui soliti Matteo Darmian a destra e Ivan Perisic a sinistra. Il croato è pronto a tornare nel “suo” ruolo dopo il weekend da punta, sebbene la sua titolarità sia legata a quella della mezzala mancina. Se Hakan Calhanoglu darà garanzie a Inzaghi per scendere in campo dal 1′, la formazione titolare è annunciata. Altrimenti spazio al piano B, con Arturo Vidal più di Matias Vecino a completare il pacchetto mediano. In quel caso Federico Dimarco troverebbe spazio sulla sinistra proprio al posto di Perisic e non è detto che Inzaghi decida di rilanciare anche Denzel Dumfries a destra, “rispettando” il gioco delle coppie. Non sono previste novità in attacco. Di seguito la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi contro lo Sheriff.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.