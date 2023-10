Inzaghi snobba Lukaku: «Penso ai 3 punti e al Salisburgo! Thuram…»

Inzaghi, al termine di Torino-Inter, partita valevole per la nona giornata di Serie A andata in scena alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino e vinta dai nerazzurri 0-3, ha parlato a DAZN. Di seguito le dichiarazioni post-partita del tecnico interista, che snobba il ritorno di Lukaku a San Siro il prossimo 29 ottobre

RISPOSTE – Simone Inzaghi parla così dopo Torino-Inter: «Sono stati molto bravi i ragazzi perché dopo la sosta incontrare il Torino non è al cosa più semplice. Siamo partiti bene secondo me facendo cose importanti, poi abbiamo abbastato l’intensità contro una squadra fisica. È una partita che temevo molto, complimenti ai ragazzi perché era una partita importantissima. Barella sull’infortunio di Schuurs? Chiaramente dispiace per Schuurs, purtroppo è successo questo infortunio, probabilmente Barella non meritava il giallo. Poi ho deciso di cambiare e dovevo scegliere tra lui e Mkhitaryan, l’ammonizione mi ha fatto scegliere lui ma stava facendo una buona gara. Poi chiaramente bisogna prendere le decisioni giornalmente e non solo durante le partite».

DISPONIBILITÀ – Inzaghi prosegue: «Sappiamo che le partite sono in due fasi: i primi 60 minuti dove il Torino ha tenuto l’intensità, poi nell’ultima mezz’ora abbiamo fatto meglio. Ha fatto bene sia chi è entrato, sia chi era in campo. Sono contento, vincere qui a Torino non è semplice. Thuram? Si è presentato nel migliore dei modi, è arrivato con buoni propositi, lavora tanto e si è inserito bene nel gruppo. L’anno scorso per la prima volta ha giocato da punta centrale, ora giocare in un modulo con due punte non è una cosa semplicissima. Ci sta dando soddisfazioni e deve continuare così».

DIFESA E CONCENTRAZIONE – Inzaghi sottolinea poi quanto è importante rimanere concentrati fino alla fine: «Noi dobbiamo partire dalla solidità difensiva e dalla concentrazione. De Vrij è titolare come tutti gli altri, poi di volta in volta bisogna scegliere. Milan-Juventus? Si guarda con serenità perché abbiamo fatto 3 punti, quindi vedremo una partita tra due grandi squadre. Se vado al ristorante? No, sto a casa con la famiglia e la guarderò. Tra 72 ore saremo già in campo contro una squadra che ha vinto a Lisbona con il Benfica e bisogna presentarsi bene».

PENSIERO SECONDARIO – Inzaghi replica a una domanda su Romelu Lukaku che domenica 29 ottobre tornerà a San Siro da avversario: «Se vogliamo dare una risposta a Lukaku? In questo momento sto pensando alla vittoria e devo vedere il Salisburgo che viene prima della Roma, è una squadra che gioca insieme da tanti anni e la mia intenzione è pensare solo al Salisburgo. Lautaro Martinez da record come Ciro Immobile e Gonzalo Higuain? Viene in mente il record di Immobile perché lo ha fatto con me. Lautaro gioca benissimo, ha fatto 14 ore di volo e ha fatto una grande gara. Poi ha la fortuna di giocare in una squadra che lo mette in ottime condizioni».