Inzaghi sfida la Lazio con più consapevolezza: ora legame forte con l’Inter – CdS

Inzaghi torna a sfidare la Lazio per la terza volta. Per lui non sarà mai una gara come tutte le altre, ma secondo il Corriere dello Sport, il tecnico torna a sfidare la sua ex squadra all’Olimpico con una nuova consapevolezza e, sicuramente, con un legame forte con il pianeta nerazzurro.

NO COME TUTTE LE ALTRE – Quello di stasera, sarà il terzo incrocio tra Simone Inzaghi e il suo passato, la Lazio. Del resto, vent’anni di vita vestendo la stessa maglia o sedendosi su una panchina, non possono essere dimenticati. La sensazione, però, è che il mister arrivi a questa partita con una consapevolezza diversa. Un anno fa era alla sua prima esperienza da allenatore, doveva ancora adeguarsi ad un ambiente diversa. Ora, invece, il suo legamento con l’Inter è forte e saldo, merito di una stagione molto positiva con la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. L’anno scorso, proprio contro la Lazio, però, Inzaghi rimediò la sua prima sconfitta stagionale, dalla quale però nacque una svolta tattica. Dopo quella gara, difatti, Inzaghi spostò in avanti il baricentro della squadra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno