Inzaghi senza un centrocampista: non convocato! Salta Inter-Salernitana – CdS

Simone Inzaghi in vista di Inter-Salernitana in programma oggi alle 12:30, dovrà fare a meno di un centrocampista. Secondo il Corriere dello Sport il giocatore non è ancora al meglio della condizione fisica e dunque non sarà convocato.

NON CONVOCATO – In Inter-Salernitana non ci sarà Roberto Gagliardini, non convocato per concedergli il tempo di risolvere definitivamente la lombalgia che lo sta limitando da un paio di settimane. L’italiano non sarà dunque a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida casalinga in programma oggi a San Siro, limitando ulteriormente le scelte a disposizione (quattro a centrocampo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno