Inzaghi senza sorprese ma con un Brozovic in più: formazione Inter fatta – SM

Inzaghi aveva un obiettivo e forse questo weekend non rimarrà deluso. Il recupero di Brozovic è priorità in casa Inter. Come riportato da Sport Mediaset, il croato ci sarà contro la Juventus

INZAGHI COI FEDELISSIMI – Così come la Juventus (vedi articolo), anche l’Inter continua la sua preparazione allo scontro diretto di domenica sera. Allenamento finalmente in gruppo per Marcelo Brozovic, che si avvia verso il recupero completo. Il centrocampista croato contro la Juventus verrà rimesso al centro della manovra nerazzurra. Chi a Torino rischia di non esserci – o almeno non da titolare – è Stefan de Vrij, che è comunque in miglioramento. Il difensore olandese è ancora indietro, a tal punto che Simone Inzaghi continua a tenere in considerazione il piano B in difesa (vedi articolo). Per il resto, come confermato da Sport Mediaset, Inzaghi schiererà la formazione-tipo senza sorprese né di uomini né di moduli.