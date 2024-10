Inzaghi: «Scelto Barella perché gli altri non sono al meglio. Dobbiamo migliorare!»

Simone Inzaghi si è espresso nel pre-partita di Empoli-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A. Questo il suo commento.

IL PENSIERO – Simone Inzaghi ha così parlato a DAZN prima dell’inizio di Empoli-Inter: «In questo momento abbiamo qualche problema nel ruolo di regista. Asllani non ha ancora risolto il suo problema, mentre Zielinski non sarà titolare perché preferisco evitare di utilizzarlo dopo 2 giorni. Eravamo in campo 48 ore fa, abbiamo avuto poco tempo. Per questo abbiamo cercato di organizzare una buona partita contro un avversario che sta facendo un ottimo cammino. Dobbiamo migliorare, dopo una partita come la scorsa avremmo voluto un altro risultato perché abbiamo fatto tante cose bene. Ma sappiamo che dobbiamo migliorare in altre».