Inzaghi, scelte obbligate a centrocampo contro il Parma – SM

Simone Inzaghi non avrà troppa scelta a centrocampo per la gara contro il Parma. Pronto dal primo minuto Kristjan Asllani. Ne ha parlato Sport Mediaset nel servizio di oggi.

CENTROCAMPO – Problemi a centrocampo per Simone Inzaghi, costretto a rinunciare anche a Romelu Lukaku. In attacco dunque spazio a Lautaro Martinez che dovrebbe affiancare Joaquin Correa. Pesano le assenze di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, oltre a quella già preventivata di Marcelo Brozovic. L’azzurro ha un problema all’adduttore, il turco allo psoas. Fuori entrambi e dunque chance per Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani. Sulle fasce invece pronti Robin Gosens e Raoul Bellanova.

NUMERI – I nerazzurri non incontrano il Parma in Coppa Italia da 17 anni. Le statistiche dicono 7 partite imbattute su 10. Non così bene in Campionato con l’ultima vittoria che risale al 21 aprile 2013, dieci anni fa grazie alla rete di Tommaso Rocchi. Nelle ultime 5 in A, quattro pareggi e una sconfitta, con la rete di Federico Dimarco, allora in gialloblù.