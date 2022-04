Inzaghi sceglie Dzeko contro l’Udinese, e in attacco ne recupera un altro

Inzaghi in vista della difficile trasferta contro l’Udinese alla Dacia Arena, secondo quanto riportato da Sportmediaset è pronto a schierare Edin Dzeko da titolare dal primo minuto.

IN ATTACCO – Udinese-Inter, importanti novità anche in attacco dopo aver fatto il punto della situazione a centrocampo. In attacco contro i bianconeri, mister Simone Inzaghi tornerà a schierare Edin Dzeko in coppia con Lautaro Martinez, a discapito di Joaquin Correa, titolare contro il Bologna. Inoltre, sempre per quanto riguarda l’attacco, il tecnico nerazzurro potrà contare anche sull’impiego di Felipe Caicedo, che torna dunque tra i convocati.

Fonte: Sportmediaset