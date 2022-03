Inzaghi sa come battere la Juventus! Con l’Inter vuole rompere il digiuno

Simone Inzaghi nel corso della sua carriera ha dimostrato di saper battere la Juventus, e all’Inter ci ha già pensato a gennaio, quando a San Siro ha conquistato la Supercoppa italiana ai danni dei bianconeri. All’Inter adesso vuole ripetere quanto fatto quella sera, interrompendo così un digiuno lungo 10 anni a Torino.

RIPARTIRE – Simone Inzaghi è più carico che mai, crede ancora nello scudetto e sa di avere la fiducia di tutta la società, compreso il presidente Steven Zhang che nei giorni scorsi ha incontrato e scambiato due chiacchiere. Martedì, alla ripresa degli allenamenti, il tecnico piacentino chiederà alla squadra una nuova impresa, per rialzare la testa e ritrovare la fiducia. Se non altro, tra Lazio e Inter, Simone Inzaghi in carriera ha già dimostrato di saper battere la Juventus, soprattutto in tre finali di Supercoppa italiana: nella stagione 2016-2017, 2019-2020 e quest’anno con i nerazzurri, 2021-22. Vincere a Torino, inoltre, significherebbe rompere un digiuno lungo ben dieci anni. L’ultima impresa risale al novembre 2012 e porta la firma di Andrea Stramaccioni. Nei dieci anni successivi i nerazzurri a Torino hanno pareggiato tre volte, e perso sette.