Inzaghi ritrova i sudamericani: chi con Dzeko? Dipenderà dalla rifinitura – CdS

Inzaghi ritrova tutti i giocatori (tranne Vecino). Chi giocherà in coppia con Edin Dzeko? Secondo il “Corriere dello Sport” deciderà solo oggi, dopo essersi confrontato con gli argentini per capire meglio la loro condizione fisica.

CONTRO LA SAMPDORIA – Simone Inzaghi ritrova Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Arturo Vidal, atterrati ieri sera a Milano. All’appello manca solo Matìas Vecino, atteso in mattinata. Possibile che l’uruguaiano venga esentato dalla trasferta di Genova. Chi giocherà dunque in coppia con Edin Dzeko? Molto dipenderà dalla rifinitura. Il grande favorito resta Stefano Sensi, ma attenzione alla “variabile” argentina. Inzaghi è curioso di capire quali sono le condizioni fisiche dei due attaccanti rientrati, l’ex Lazio in particolare, è entrato in campo contro la Bolivia solo l’ultima mezz’ora, e il match contro il Brasile è stato interrotto dopo 6′. Intanto anche ieri Alexis Sanchez si è allenato in gruppo, ma è difficile pensare che il cileno abbia nelle gambe la benzina per giocare dall’inizio.

