Inzaghi replica la linea Inter della scorsa stagione: la strategia – Sky

Simone Inzaghi dovrebbe predisporre una strategia molto chiara per quanto riguarda la prossima sfida tra Inter e Stella Rossa in Champions League: il passato si ripete, vediamo come.

IL PUNTO – Simone Inzaghi ha un’idea ben precisa per garantire che l’Inter sia in grado di reggere al meglio al doppio percorso in Serie A e Champions League per i nerazzurri. Di ciò ha parlato il giornalista Matteo Barzaghi a Sky Sport: «Dalle informazioni che abbiamo giocherà Arnautovic, quindi grande possibilità per l’austriaco che finora è sceso in campo per 37 minuti in Serie A. Lui ha bisogno di farsi vedere così come Taremi, anche se quest’ultimo ha avuto qualche minuto in più. Nessuno dei due ha segnato, dunque devono far vedere di poter essere utili e dare una mano. Grande chance contro la Stella Rossa anche per Zielinski. Dovrebbero essere 7 i cambi rispetto a Udine, quindi un turnover pesante».

Inter-Stella Rossa, Inzaghi persegue la sua linea!

LA STRATEGIA – D’altronde, la strategia adottata da Inzaghi in occasione delle tre sfide, nel giro di una settimana, con Monza, Manchester City e Milan rientra esattamente nel disegno prefigurato da Barzaghi. In sostanza, il tecnico piacentino confida nel fatto che l’ampiezza e la profondità della sua rosa, con in particolare l’ingaggio a zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, siano tali da garantire un turnover profittevole tra Italia ed Europa. L’auspicio di Inzaghi testimonia la sua convinzione che il lavoro svolto dalla dirigenza sul mercato sia stato tale da consentirgli di agire in tale maniera.