Inzaghi recupera buona parte della rosa: più di un indizio da Inter-SPAL?

Inzaghi ha meno di un giorno a disposizione per decidere chi portare a Udine. Le convocazioni si conosceranno probabilmente nel corso della conferenza stampa della vigilia. Nel frattempo qualche indizio sui rientranti arriva da Appiano Gentile e altri da… Interello, durante Inter-SPAL

ASSENTI VERSO IL RIENTRO – L’Inter si è presentata a Bologna senza gli infortunati Robin Gosens, Arturo Vidal e Felipe Caicedo, rimasti a Milano insieme ad Aleksandar Kolarov (ormai da considerare alla stregua di un ex, ndr). E Simone Inzaghi si è trovato costretto a confermare in Prima Squadra i giovani Mattia Sangalli (in sostituzione di Vidal) e Franco Carboni (in sostituzione di Gosens) per completare la panchina. I tardivi forfait pre-partita di Samir Handanovic e Alessandro Bastoni, in panchina solo per far numero, hanno lasciato Inzaghi con 21 convocati utilizzabili rispetto ai 23 presenti sulla distinta. Ovvero gli 11 titolari più 10 riserve, tra cui i 2 primavera.

ULTIMI POSTI IN PANCHINA – In vista di Udinese-Inter la situazione migliora solo relativamente. Inzaghi avrà quasi sicuramente a disposizione Handanovic ma non Bastoni. Dovrebbero esserci anche Gosens (sarà decisivo il provino alla vigilia, ndr), Vidal e Caicedo, mentre sarà assente Hakan Calhanoglu per squalifica. Ciò significa che potrebbe avanzare un posto in panchina. A meno che Inzaghi non decida di portare a Udine, anche solo numericamente, uno tra Bastoni e… Kolarov. Da Inter-SPAL del Campionato Primavera 1 (vedi articolo) intanto arrivano alcuni possibili indizi sulle scelte di Inzaghi: Sangalli e Carboni titolari e in campo praticamente per tutta la partita. Di conseguenza è difficile ipotizzare una loro convocazione per Udinese-Inter. Inzaghi farà salire in Prima Squadra un altro giovane della rosa di Cristian Chivu per completare la panchina nella trasferta di Udine? Scelta solo numerica, buona parte della sua rosa ci sarà.