Inzaghi può sorridere: Arnautovic in gruppo, ci sarà contro la Juventus!

APPIANO GENTILE – A due giorni dalla sfida contro la Juventus, arrivano buone notizie per Simone Inzaghi dall’allenamento di oggi dell’Inter. Marko Arnautovic ha smaltito l’affaticamento muscolare, accusato nel match contro la Fiorentina, prendendo parte a tutto l’allenamento con il resto della squadra. Una notizia importante per Inzaghi, aspettando di capire se riuscirà a recuperare Thuram, avrà sicuramente a disposizione Arnautovic per la trasferta di Torino. L’attaccante austriaco si candida come indiziato numero uno per sostituire Thuram, in caso di forfait del francese, provando a dare continuità all’ultime incoraggianti uscite, come il gol decisivo realizzato contro la Fiorentina.