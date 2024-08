Inzaghi e le prime prove generali: le mosse previste per Inter-Al Ittihad

Inter-Al Ittihad, penultima amichevole di preparazione, segna il primo vero passo verso la nuova stagione nerazzurra. Simone Inzaghi, dunque, ragiona più in grande.

PRELUDIO – Sembra ieri quando l’Inter, dopo la strepitosa vittoria nel derby contro il Milan, festeggiava per le strade di Milano la conquista della storica seconda stella. Eppure, in un agosto ancora inespresso, si può già tornare a parlare di Serie A. Poiché quella in corso è la settimana di vigilia dell’esordio nella nuova stagione, le amichevoli nerazzurre in programma tra oggi e domenica non possono che esserne il preludio. Non c’è da stupirsi, dunque, se in Inter-Al Ittihad, in scena alle ore 20.30 all’U-Power Stadium di Monza, e nel prossimo e ultimo test pre stagionale contro il Chelsea, Simone Inzaghi sceglierà di mettere in campo un undici differente rispetto a quello visto finora.

Inter-Al Ittihad, Inzaghi corre verso l’esordio in Serie A!

PROVE GENERALI – A partire dalla primissima amichevole non ufficiale col Lugano, passando per quelle contro Pergolettese e Las Palmas, per arrivare all’ultima contro il Pisa, Inzaghi ha preferito affidarsi dal primo minuto a quei giocatori disponibili fin dal primo giorno di ritiro. Il resto dei nerazzurri, invece, sono stati inseriti gradualmente, anche in base alle date dei rientri, e sempre nel secondo tempo. Adesso, però, il debutto stagionale – in programma il prossimo 17 agosto – si avvicina e Inter-Al Ittihad assume i tratti di una prova generale, la primissima. Per questo motivo è probabile che Inzaghi inizierà a puntare su alcuni dei suoi fedelissimi già a partire dalla prima frazione di gioco, per dar loro sempre più minuti nelle gambe.

RILANCI – Entrare nelle dinamiche e nei meccanismi di gioco a poco più di una settimana dall’inizio della nuova stagione è fondamentale. E Inzaghi, che questo lo sa bene, con le sue scelte caute e graduali, potrebbe aver individuato proprio in Inter-Al Ittihad il primo test per alcuni titolari. Con certezza, considerando l’emergenza in attacco, si rivedrà Marcus Thuram lì davanti. Tra i pali, poi, potrebbe tornare ad avere spazio Yann Sommer, dopo il lungo utilizzo del suo vice Josep Martinez. E, ancora, molte le probabilità di vedere dal primo minuti molti dei componenti del blocco Italia, tra difesa e centrocampo.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.