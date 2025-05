Inzaghi prima di Inter-Lazio ne recupera tre! Novità anche su Lautaro Martinez – Sky

L’Inter continua a preparare nei dettagli la delicata sfida contro la Lazio, in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi da Appiano Gentile ben tre notizie positive per Simone Inzaghi: il recupero di tre giocatori e un aggiornamento importante anche riguardo le condizioni di Lautaro Martinez.

DA APPIANO GENTILE – Ripresa degli allenamenti oggi per l’Inter dopo i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi. Ora testa al campionato, con il Napoli attualmente primo in classifica e con un calendario favorevole, la corsa scudetto è ancora apertissima. I nerazzurri, a un solo punto di distanza, non possono permettersi passi falsi. Proprio per questo, lo staff tecnico guidato da Simone Inzaghi sta gestendo con grande attenzione le condizioni fisiche di alcuni elementi chiave. Lautaro Martinez ha svolto anche oggi un allenamento personalizzato, senza prendere parte alle esercitazioni con il pallone. L’argentino, reduce da un leggero fastidio fisico, verrà valutato giorno per giorno, nella speranza di poterlo inserire almeno in panchina domenica sera.

Inzaghi può sorridere prima di Inter-Lazio: tre quasi a disposizione!

TRE RECUPERI VICINI – Situazione più incoraggiante per Benjamin Pavard, Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan, che pur lavorando ancora in maniera differenziata, hanno ripreso confidenza col pallone. Per loro è previsto un programma misto anche nella giornata di domani: parte individuale e parte con il gruppo, per aumentare progressivamente il ritmo partita e valutare la possibilità di una convocazione contro i biancocelesti. La rifinitura di sabato sarà determinante per capire chi sarà effettivamente a disposizione. Inzaghi, consapevole dell’importanza dei prossimi 180 minuti di campionato, valuterà con attenzione ogni singola condizione per schierare l’undici più competitivo possibile. A maggior ragione contro una Lazio che, pur priva di Zaccagni e Pellegrini per squalifica, resta un’avversaria pericolosa.