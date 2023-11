Inzaghi, prima di Inter-Frosinone come contro la Roma: testa solo alla sfida

Inzaghi, così come il resto della squadra, è concentrato in vista di Inter-Frosinone, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A prima della sosta per le Nazionali. Il tecnico nerazzurro, proprio come contro la Roma, non parlerà ai media. Ecco la scelta prima della partita

NO COMUNICAZIONE – Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Frosinone non parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica 12 novembre a San Siro. Testa e corpo totalmente concentrati alla sfida di domani sera, proprio come prima della sfida in casa contro la Roma. Presumibilmente il tecnico dell’Inter parlerà durante su DAZN prima della sfida di San Siro.