Inzaghi presenta Sheriff-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Inter-Sheriff, match della quarta giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare dopo poco più di quarantotto ore. Sheriff-Inter è un crocevia fondamentale per il Gruppo D di Champions League, coi nerazzurri che puntano a superare i moldavi ed entrare in zona qualificazione. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 21 allo Stadionul Sheriff di Tiraspol nella classica conferenza stampa di vigilia, assieme a un giocatore. Appuntamento dall’impianto che ospiterà il match a partire dalle ore 18.45, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole di Inzaghi. Alle 10.30 l’allenamento (alla Pinetina), mentre alle 17.30 parlerà il tecnico di casa Yuriy Vernydub pure lui con un calciatore.