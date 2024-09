Inzaghi presenta Manchester City-Inter con Sommer: oggi conferenza stampa

Inzaghi e Sommer saranno protagonisti oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Manchester City-Inter, match della prima giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare alla vigilia, cosa che in stagione aveva fatto solo per l’esordio in Serie A. Ma stavolta è diverso, perché per le competizioni UEFA le attività media sono obbligatorie e riguardano anche un giocatore, che parlerà in vista di Manchester City-Inter. I due presenteranno la partita in programma domani alle 21 ora italiana all’Etihad Stadium, per la prima giornata, nella classica conferenza stampa di vigilia: appuntamento dallo stadio della partita alle 20, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento dalle 19.45 con la diretta testuale delle parole di Inzaghi e di Yann Sommer. Alle 13.30 la conferenza stampa di Pep Guardiola e un calciatore del Manchester City.

