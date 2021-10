Inzaghi presenta Lazio-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Lazio-Inter, match dell’ottava giornata di Serie A 2021-2022. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare alla vigilia dopo la sosta per le nazionali. Lazio-Inter è uno dei due big match con cui la Serie A riprende con l’ottava giornata. Sarà una sfida particolare per il tecnico, che torna per la prima volta da ex all’Olimpico. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma nella classica conferenza stampa di vigilia (in via telematica): appuntamento dal Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 14.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole di Inzaghi.