Inzaghi presenta Inter-Sampdoria: oggi conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Inter-Sampdoria, match della trentottesima giornata di Serie A 2021-2022. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi parla alla vigilia per l’ultima volta in questa stagione. Inter-Sampdoria è l’appuntamento conclusivo di questa Serie A, con un doppio fronte aperto per il titolo. Come noto, servirà battere i blucerchiati e sperare che il Sassuolo faccia lo stesso contro il Milan. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza nella classica conferenza stampa di vigilia (stavolta in presenza): appuntamento dal Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 12.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole di Inzaghi.