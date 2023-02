Inzaghi (non da solo) presenta Inter-Porto : oggi conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Inter-Porto, match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare in vista di un impegno europeo. Inter-Porto completa l’andata degli ottavi di finale di Champions League, a quattro mesi dal passaggio del turno nella fase a gironi. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza nella classica conferenza stampa di vigilia, assieme a Francesco Acerbi. Appuntamento dal Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 12.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole di Inzaghi e Acerbi. Alle 15.30 l’allenamento ancora alla Pinetina, mentre alle 19.45 a San Siro parlerà il tecnico ospite Sérgio Conceiçao pure lui con un calciatore.