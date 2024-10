Inzaghi prepara Roma-Inter con mezza formazione fatta: tutti i nomi

Inzaghi non riposa nemmeno quando è tempo di sosta, anche perché la sua Inter si è divisa in due gruppi ma quello rimasto a Milano è ben nutrito e sta preparando al meglio la trasferta in casa della Roma. Metà formazione in un certo senso è già definita. A seguire le ultime novità

APPIANO GENTILE – L’Inter si ritrova praticamente senza metà rosa a una settimana dalla trasferta nella Capitale. La seconda sosta internazionale della stagione priva Simone Inzaghi di dodici nazionali, che rientreranno a Milano a gruppi intorno a metà settimana. Chi prima, chi dopo. E ad Appiano Gentile (CO) si lavora con una formazione praticamente obbligata. Sarà la formazione titolare in Roma-Inter di domenica 20 ottobre? Difficile ma la base è piuttosto solida. Per l’undici iniziale nel prossimo impegno di Serie A prima bisognerà attendere il rientro di tutti.

Inter… Nazionali: tutti i convocati nerazzurri ancora in giro per il mondo

NAZIONALI – Gli assenti causa convocazione in Nazionale sono i tre azzurri Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi (Italia). E i due “arancioni” Stefan de Vrij e Denzel Dumfries (Olanda). Gli altri sono tutti singoli. Dal giovane Kristjan Asllani (Albania) al capitano Lautaro Martinez (Argentina), passando per i centrocampisti Hakan Calhanoglu (Turchia) e Piotr Zielinski (Polonia). Fuori anche il resto dell’attacco, quindi non solo Marcus Thuram (Francia) e Mehdi Taremi (Iran) ma anche Marko Arnautovic (Austria). Questi i dodici nazionali interisti convocati.

Una squadra ad Appiano Gentile: la rosa ridotta a disposizione di Inzaghi

NON CONVOCATI – Inzaghi sta lavorando con quattordici nerazzurri. Anzi, più precisamente undici. E ha l’imbarazzo della scelta tra i pali ma la scelta ricadrà sullo svizzero Yann Sommer, che ha detto addio alla Nazionale. Solo panchina per lo spagnolo Josep Martinez e l’italiano Raffaele Di Gennaro, ancora a secco di presenze. Nemmeno quella per il rumeno Andrei Radu, che è fuori da ogni lista. In difesa scalpitano il francese Benjamin Pavard, il tedesco Yann Bisseck e l’italiano Francesco Acerbi, che è l’unico sicuro della maglia da titolare a Roma. Prevista un’altra panchina per l’argentino Tomas Palacios, l’ultimo arrivato agli ordini di Inzaghi. Sulle fasce l’italiano Matteo Darmian a destra e il brasiliano Carlos Augusto a sinistra lavorano per la titolarità. A centrocampo nessun dubbio sull’armeno Henrikh Mkhitaryan, tra l’altro grande ex della partita. In attacco c’è l’argentino Joaquin Correa ma difficilmente Inzaghi punterà su di lui in Roma-Inter.

Probabili formazioni Roma-Inter: metà squadra è già al lavoro con Inzaghi

INFERMERIA – Da non trascurare il capitolo infortunati. L’italiano Nicolò Barella rientrerà in gruppo martedì ed è certo della convocazione ma non della maglia da titolare. Il canadese Tajon Buchanan dovrebbe unirsi al resto della squadra nei giorni successivi ma difficilmente volerà in direzione Roma. Ecco perché Inzaghi ad Appiano Gentile finora sta lavorando con undici nerazzurri, dei quali tre portieri. Degli otto calciatori di movimento, almeno la metà scenderà in campo dall’inizio contro la Roma. Insieme al portiere Sommer ci saranno il difensore Acerbi, l’esterno Darmian e il centrocampista Mkhitaryan. A questo quartetto si aggiungerà il braccetto destro dopo il solito ballottaggio tra il favorito Pavard e l’alternativa Bisseck. Il resto della formazione titolare verrà decisa dopo il rientro alla base di tutti i nazionali. Occhi puntati soprattutto sui tre italiani e sui tre stranieri più rappresentativi: Calhanoglu, Thuram e Lautaro Martinez vogliono esserci dall’inizio in Roma-Inter. E Inzaghi ora li aspetta ad Appiano Gentile.