Inzaghi premiato prima di Inter-Frosinone: traguardo personale

Poco prima del calcio d’inizio di Inter-Frosinone, Simone Inzaghi ha ricevuto a San Siro un prestigioso premio individuale. È lui, infatti, l’allenatore del mese di ottobre per la Lega Serie A.

PREMIATO – Prestigioso traguardo individuale per Simone Inzaghi, che prima di Inter-Frosinone ha ricevuto il premio di allenatore del mese della Serie A. Un riconoscimento personale per il tecnico che sta gestendo nel migliore dei modi la squadra in questa prima parte non solo di campionato, ma anche di Champions League. Questa sera, contro i ciociari, caccia alla sesta vittoria su sei dopo l’ultima sosta per le nazionali e prima della prossima, che partirà domani. Intanto, Inzaghi, si gode il suo premio, come mostra la pagina Twitter del club.

Questa la foto in questione.