Inzaghi perde Bastoni, chi contro la Juventus in difesa? Le ultime – Sky

Simone Inzaghi in vista di Inter-Juventus dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni a causa dell’infortunio rimediato contro il Porto. Ecco chi secondo Sky Sport potrebbe prendere il suo posto.

IN DIFESA – Alessandro Bastoni contro la Juventus non ci sarà causa infortunio (ecco quante partite salterà). Archiviata momentaneamente la Champions League dopo il passaggio del turno con il Porto, l’Inter di Simone Inzaghi dovrà vedersela domenica contro i bianconeri. Considerata l’assenza dell’italiano in difesa, il tecnico piacentino molto probabilmente tornerà a schierare Milan Skriniar nel suo classico ruolo sul centro-destra, con l’inserimento di Stefan de Vrij al centro della difesa e lo spostamento di Francesco Acerbi sul centro-sinistra.