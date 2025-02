Inzaghi parla alla squadra prima di Inter-Fiorentina: riscatto immediato – CdS

Inzaghi ha chiesto ai suoi giocatori di restare calmi e di affrontare questa fase della stagione con lucidità dopo la sconfitta con la Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro ha parlato alla squadra.

DISCORSO ALLA SQUADRA – Giovedì sera Simone Inzaghi era furioso, forse come mai lo si era visto nella sua esperienza sulla panchina dell’Inter. Il tecnico piacentino ha vissuto con incredulità la prestazione opaca dei suoi uomini nella recente sconfitta contro la Fiorentina, una gara in cui la squadra è apparsa scarica, raramente si era trovata in simili condizioni, e proprio per questo Inzaghi ha deciso di intervenire subito, senza bisogno di lunghi discorsi o confronti approfonditi. Venerdì alla Pinetina erano presenti il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin, mentre ieri è stato il turno dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta. Ma il compito di parlare alla squadra è spettato unicamente a Inzaghi, che ha trasmesso pochi messaggi, ma estremamente chiari: l’Inter deve reagire immediatamente. Una sconfitta, per quanto dolorosa, non può trasformarsi in un dramma, ma deve essere lo stimolo per rilanciarsi. È la quarta battuta d’arresto stagionale, la seconda in campionato, ma la squadra ha ancora tutto nelle proprie mani.

Lotta scudetto, Napoli nel mirino: l’Inter c’è!

TUTTO IN GIOCO – La stagione nerazzurra, infatti, è tutt’altro che compromessa. Lautaro e compagni sono ancora in piena corsa per lo scudetto, unici rappresentanti italiani negli ottavi di Champions League e pronti a sfidare la Lazio nei quarti di Coppa Italia. Il margine di errore, però, si sta riducendo.

PRIMO POSTO – L’obiettivo dichiarato è arrivare allo scontro diretto del 2 marzo contro il Napoli a distanza ravvicinata, pronti a giocarsi tutto in una sfida cruciale per il titolo. Conte e i suoi sono attualmente in testa, ma nulla è perduto: il campionato è ancora lungo e l’Inter ha le qualità per rimettere tutto in discussione. La prima risposta dovrà arrivare già domani sera, nel “bis” contro la Fiorentina a San Siro. Potenzialmente, i nerazzurri potrebbero ritrovarsi a -6 in caso di vittoria del Napoli questa sera contro l’Udinese, una situazione che impone massima attenzione e concentrazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno