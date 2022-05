Inzaghi orgoglioso dell’Inter, 48h di riposo poi la ripresa: ecco il motivo – CdS

Inzaghi ha concesso ben due giorni di riposo dopo la difficile trasferta di Cagliari. Lui è orgoglioso dell’Inter e dei suoi ragazzi, ora l’ultimo sforzo per concludere la stagione a testa alta. Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega la scelta del tecnico.

RIPOSO E POI L’ULTIMA – L’Inter è chiamata a concludere al meglio la stagione indipendentemente dal risultato finale del campionato di Serie A. La squadra è chiamata a dare tutto contro la Sampdoria e sperare in un passo falso del Milan, Simone Inzaghi lo ha ribadito più volte alla squadra anche dopo la vittoria di Cagliari. Non traggano in inganno le quarantotto ore di riposo concesse dal tecnico piacentino. I giocatori sono rientrati a Malpensa domenica notte alle 2:15, erano stanchi e complice anche la finale di Coppa Italia. Per questo motivo Inzaghi, orgoglioso dei suoi ragazzi, ha concesso loro qualche giorno in più di riposo. Domani la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile per iniziare a preparare quella che di fatto sarà l’ultima sfida stagionale da onorare a tutti i costi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

