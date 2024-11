Inzaghi va oltre le assenze in Fiorentina-Inter: la probabile formazione

L’Inter si prepara alla sfida di domani contro la Fiorentina al Franchi, gara valida per la 14ª giornata di Serie A. Simone Inzaghi deve fare i conti con le assenze di Acerbi, ancora fermo ai box, e di Benjamin Pavard, costretto a saltare il match per infortunio. Di seguito la probabile formazione dei nerazzurri.

DA RIVEDERE – Nonostante alcune difficoltà, l’Inter vuole consolidare la sua posizione nei piani alti della classifica e interrompere la striscia positiva della Fiorentina. Confermate le assente di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, in difesa. Inzaghi confermerà il suo modulo preferito, il 3-5-2, ma sarà costretto a ridisegnare la difesa. Al fianco di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni ci sarà Yann Bisseck, che partirà dal primo minuto per offrire fisicità e attenzione contro l’attacco viola. A destra, il ballottaggio tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian sembra premiare l’italiano, scelto per garantire maggiore copertura in fase difensiva. La corsia sinistra, come di consueto, sarà presidiata da Federico Dimarco, uno dei giocatori più continui della stagione. A centrocampo, Inzaghi torna a schierare Henrikh Mkhitaryan titolare. Niente da fare per Davide Frattesi considerata la sua condizione non ancora ottimale, ma comunque convocato per la sfida del Franchi. Al fianco dell’armeno, spazio a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Davanti, sarà la volta della coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Inter, Inzaghi va oltre le assenze: la probabile formazione

ALTRA DECISIVA – L’Inter sa di trovarsi di fronte a un avversario in grande forma, ma conta sulla propria qualità e sull’esperienza maturata nei grandi appuntamenti. Inzaghi ha sottolineato l’importanza della concentrazione e della gestione dei momenti chiave. Con il Franchi che si preannuncia una bolgia, sarà una gara in cui i dettagli faranno la differenza, e i nerazzurri vogliono dimostrare di essere ancora una volta all’altezza della sfida.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.