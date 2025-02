Inzaghi oggi presenta Napoli-Inter: conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Napoli-Inter, match della ventisettesima giornata di Serie A 2024-2025. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare alla vigilia, e lo farà più volte nei prossimi giorni contando anche gli impegni in Champions League. Ma prima di pensare al Feyenoord c’è uno scontro diretto clamoroso: Napoli-Inter, seconda contro prima in classifica dopo il sorpasso dello scorso weekend. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, per la ventisettesima giornata, nella classica conferenza stampa di vigilia: appuntamento dal Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 15.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento dalle 15.15 con la diretta testuale delle parole di Inzaghi.

Conferenza Inzaghi e molto altro: segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO LA CONFERENZA DI INZAGHI – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). E da ultima novità quella del canale WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).